Терёхин: Личка — хороший выбор «Динамо»

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном назначении наставника «Оренбурга» Марцела Лички главным тренером «бело-голубых».

«Он хорошо проявил себя в «Оренбурге». Он является молодым специалистом. Личка — это хороший выбор. Он уже два года в «Оренбурге», его команда хорошо играет», — приводит слова Терёхина «Газета.Ру».

Напомним, 45-летний Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до середины следующего года.

По итогам минувшего сезона «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.