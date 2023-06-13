Петржела: «Личка - это супервариант для «Динамо»

Московское «Динамо» подыскивает себе нового тренера, клуб заинтересовался таким специалистом, как Марцел Личка - словацкий наставник «Оренбурга». Ситуацию прокомментировал другой славянский специалист, родившийся когда-то в единой с Личкой стране - Чехословакии. Бывший наставник питерского «Зенита» считает, что руководство «Динамо» должно цепляться за этот вариант всеми руками и ногами.

- Марцел Личка — супервариант для «Динамо», здорово, что они обратили на него внимание. В «Оренбурге» он доказал, что является топ-тренером. Теперь пришло время проявить себя в большом клубе РПЛ, - цитирует слова Петржелы «Рейтинг Букмекеров».