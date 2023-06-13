Гунько - о первых днях в Армении: «Война, пандемия, никаких ресторанов и гуляний»

Наставник ереванского клуба «Урарту» Дмитрий Гунько вспомнил период приезда в Армению, в которой работает уже три года.

«Тогда шла 44-х дневная война и мало кто соглашался приехать в эту страну и работать там. Город был пустой. Никаких ресторанов, гуляний, все в масках, пандемия… Непростой момент. Но мне было, что доказывать», - рассказал специалист Bobsoccer.

Напомним, Гунько работает с армянскими футбольными клубами уже три года. Сначала его местом работы был клуб «Ноа», который базируется в Ереване, столице страны. После он перебрался в клуб «Арарат-Армения». С 2022 года и по настоящее время является тренером клуба «Урарту».

Ранее Гунько назвал человека, благодаря которому он оказался в Армении.