Гунько рассказал, как оказался в Армении

Бывший тренер системы московского «Спартака» Дмитрий Гунько в прошедшем сезоне оформил «золотой дубль» во главе ереванского «Урарту». Его команде покорились чемпионат и Кубок Армении.

Специалист рассказал, как так получилось, что теперь его жизнь связана с армянским футболом. Ведь Гунько работал в системе «красно-белых» 12 лет.

«В «Химках» после «Спартака» у меня закончилось всё очень быстро. И был один вариант моего будущего: позовут ли меня назад в систему «Спартака» или нет? Но тут мне позвонил Леша Зинин, предложив поехать в Армению. Я думал месяц или недели три точно, но потом набрал его номер и сказал: «Еду в Армению, скажи, когда надо возглавить команду?». Так я оказался в «Ноа», - рассказал Гунько порталу Bobsoccer.

Отметим, что Гунько работает с армянскими клубами уже с 2020 года.