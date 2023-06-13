Трошечкин заявил, что Карпин хотел видеть его в «Ростове»

Александр Трошечкин, полузащитник футбольного клуба «Ахмат», поделился своими мыслями о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине и своей команде.

В личных разговорах Карпин интересовался весом Трошечкина и высказывал ожидания от него. При этом футболист отметил Карпина как квалифицированного тренера, но по какой-то причине не хватило чего-то, чтобы он остался в «Ростове».

В «Ахмате» у Трошечкина не было таких жестких требований к весу. Он выразил желание остаться и играть в этой команде, надеясь на улучшение ситуации.

«У нас хороший коллектив, опытные ребята. Можно замахнуться на что‐то более высокое», – сказал Трошечкин в эфире «Матч ТВ».