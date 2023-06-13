Кирилл Новиков: Личка? Мне всё равно, кто возглавит «Динамо»

Экс-тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос о возможном назначении наставника «Оренбурга» Марцела Лички в столичный клуб.

«Мне все равно, кто будет тренером «Динамо», главное, чтобы этот человек показывал результат, но кто будет, вообще неинтересно», — заявил Новиков «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» планируют заключить трудовой договор с 45-летним чешским специалистом, который вывел «Оренбург» в Российскую премьер-лигу и в первом же сезоне занял с ним седьмое место. «Динамо» финишировало на девятой позиции.

Напомним, не так давно «бело-голубые» уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.