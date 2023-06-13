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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирилл Новиков: Личка? Мне всё равно, кто возглавит «Динамо»

13 Июня 2023 • 19:42 Комментировать

Экс-тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков ответил на вопрос о возможном назначении наставника «Оренбурга» Марцела Лички в столичный клуб.

«Мне все равно, кто будет тренером «Динамо», главное, чтобы этот человек показывал результат, но кто будет, вообще неинтересно», — заявил Новиков «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» планируют заключить трудовой договор с 45-летним чешским специалистом, который вывел «Оренбург» в Российскую премьер-лигу и в первом же сезоне занял с ним седьмое место. «Динамо» финишировало на девятой позиции.

Напомним, не так давно «бело-голубые» уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Кирилл Новиков Марцел Личка
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