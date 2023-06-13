Булыкин поделился мнением о возможном приходе Лички в «Динамо»

Бывший футболист «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин высказал свою точку зрения относительно обсуждаемого в последнее время назначения Марцела Лички на пост главного тренера московского клуба «Динамо».

По словам Булыкина, назначение Лички становится последним шансом для руководства «Динамо». Следующий сезон будет являться ключевым для клуба, и неудачный результат может вызвать серьезные вопросы к руководству. По мнению Булыкина, небольшим плюсом является то, что Личка уже знаком с российским чемпионатом.

«Мне кажется, за Личкой может последовать и аргентинская компания игроков», – сказал Булыкин в интервью изданию «Чемпионат».