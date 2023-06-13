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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РПЛ анонсировала общее собрание

13 Июня 2023 • 19:37 Комментировать

Российская премьер-лига анонсировала общее собрание. Оно пройдёт в пятницу, 16 июня, в формате видеоконференции.

Участники общего собрания подведут итоги сезона 2022/2023, в том числе обсудят приём в РПЛ «Рубина» и «Балтики» после вылета «Химок» и «Торпедо».

Также в повестку дня включено утверждение регламента следующего чемпионата, выбор мячей на следующий чемпионат и выбор партнёра для предоставления клубам статистики.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2022/2023 стал «Зенит». Питерцы выиграли титул пятый раз подряд.

Старт следующего сезона РПЛ намечен на 23 июля.

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