​РПЛ анонсировала общее собрание

Российская премьер-лига анонсировала общее собрание. Оно пройдёт в пятницу, 16 июня, в формате видеоконференции.

Участники общего собрания подведут итоги сезона 2022/2023, в том числе обсудят приём в РПЛ «Рубина» и «Балтики» после вылета «Химок» и «Торпедо».

Также в повестку дня включено утверждение регламента следующего чемпионата, выбор мячей на следующий чемпионат и выбор партнёра для предоставления клубам статистики.

Напомним, что чемпионом России в сезоне 2022/2023 стал «Зенит». Питерцы выиграли титул пятый раз подряд.

Старт следующего сезона РПЛ намечен на 23 июля.