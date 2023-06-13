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«Ростов» объявил об уходе Полоза официально

13 Июня 2023 • 19:27 Комментировать

Нападающий Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова» свободным агентом. Об этом донской клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Спасибо за все, Дима» — написала пресс-служба «Ростова».

Напомним, 31-летний футболист выступал за «Ростов» в периоды 2012-2017 и 2020-2023. За все время Полоз принял участие в 242 матчах, в которых забил 52 мяча и отдал 29 голевых передач.

По итогам минувшего сезона «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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