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Шпилевский: Сам Кокорин не знает, где в итоге окажется

13 Июня 2023 • 19:20 Комментировать

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в очередной раз поделился комментарием о будущем российского форварда Александра Кокорина, который провёл минувший сезон на Кипре в аренде, права на футболиста принадлежат «Фиорентине». Ранее сообщалось, что «Арис» хочет выкупить контракт 32-летнего Кокорина у итальянской команды.

«Возвращение в «Фиорентину»? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не могу сказать, где он будет и как. Наверное, даже Саша еще не знает», — цитирует Шпилевского «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что, к сожалению, переговоры затягиваются, поэтому к 19 июня вряд ли все будет окончательно решено, как планировалось ранее.

По итогам минувшего сезона Кокорин был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра, забив 13 мячей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин чемпионат Кипра Алексей Шпилевский
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