Кузьмичёв: «Захаряну не стоит переходить в российский клуб»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в другой клуб.

«Захаряну не стоит переходить в российский клуб. Тем более сейчас в «Динамо» придет новый главный тренер. Если у Арсена нет европейского предложения, надо оставаться в «Динамо», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Захаряну отлично подойдет чемпионат Испании или Италии, можно попробовать в Турции, но это только временный вариант для дальнейшего трансфера в более сильную лигу.

В сезоне-2022/23 на счету 20-летнего Захаряна 5 голов и 10 ассистов в 37 играх во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 млн евро.