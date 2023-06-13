Бышовец не считает, что приход Лички явно поможет «Динамо»

Советский и российский ветеран тренерского цеха Анатолий Бышовец высказался о возможном приходе на пост главного тренера московского «Динамо» чеха Марцела Лички.

«Конечно, задачи такого клуба как «Динамо» должны быть максимальными и сконцентрированы на конкуренции с лучшими. И достаточно спорно, насколько это будет очевидно с приходом в клуб Лички», - цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Специалист пояснил, что «Оренбург» Лички всё же показывает свою лучшую игру на домашней арене, а тренер проводит работу удовлетворительного качества.

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года, минувший сезон его подопечные завершили на седьмом месте – это выше места «Динамо» - клуба, в который чех может, по слухам, перебраться уже скоро.