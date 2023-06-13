В «Ростове» сообщили, что не будут продавать Глебова — игроком интересуется «Спартак»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос о возможном уходе капитана команды Данила Глебова. Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести 23-летнего хавбека.

«Мы не рассматриваем продажу Глебова. Да и на клуб никто не выходил. Дальше это все вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведем», — приводит слова Рыскина «Чемпионат».

Функционер отметил, что «Ростов» намерен сохранить всех ключевых игроков команды, в том числе и Глебова, который является лидером коллектива.

В минувшем сезоне Глебов забил четыре гола и сделал пять ассистов в 38 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.