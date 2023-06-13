​Дима Билан выступит на матче легенд

В четверг, 15 июня, на «Газпром Арене» пройдёт матч легенд. В нём сыграют команды «Зенита» и сборной России. Игра, которая приурочена к 15-летнию памятных побед команд, стартует в 20:00 по московскому времени.

На сайте Российского футбольного союза сообщается о том, что на матче легенд выступит Дима Билан. В 2008 году певец тоже добился успеха, выиграв Евровидение. Билан исполнит два хита того времени - «Невозможное возможно» и Believe.

Напомним, что в 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, а сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы.

Ранее были объявлены составы на матч легенд.