Булыкин: «Не факт, что Личка в «Динамо» будет также хорош как в «Оренбурге»

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями по поводу возможного прихода на пост рулевого «бело-голубых» Марцела Лички. Этот чешский специалист, трудящийся в «Оренбурге» с 2020 года, в минувшем сезоне повторил с южноуральцами клубный рекорд РПЛ, заняв седьмое место.

«Личка был неплох в «Оренбурге», но это не значит, что в «Динамо» под давлением он покажет такой же результат. Следующий сезон станет определяющим для «Динамо» и руководству ещё один провал никто не простит», - рассуждает Булыкин для портала «Спорт День за Днём».

Напомним, ранее сообщалось, что «бело-голубые» заплатят «Оренбургу» 1 млн евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта с Личкой.