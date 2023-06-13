Смородская: Федотов вывел ЦСКА из кризиса, но у команды нет качественной игры

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре ЦСКА в сезоне-2022/23.

«Сезон ЦСКА получился хорошим. Конечно, Федотов вывел их из кризиса, но у меня нет полного удовлетворения. Пока я не вижу у команды качественную и хорошую игру», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона ЦСКА завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги, опередив «Спартак» (3-е место) на четыре очка. Кроме этого, «красно-синие» стали обладателями Кубка России, одолев в Суперфинале турнира «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 — по пен.).