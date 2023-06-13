Рианчо высказался о тренерской карьере Александра Мостового

Известный тренер Рауль Рианчо высказал свое мнение о тренерской карьере Александра Мостового.

Рианчо отметил, что Мостовой выразил желание работать в топ-клубе сразу после получения лицензии, но предупредил о возможности неудачи, если не будет достаточного опыта. Он привел пример Пепа Гвардиолы, который начинал свою тренерскую карьеру с работой в молодежной команде «Барселоны» и постепенно продвигался вверх до работы с первой командой.

«Если вы не в состоянии следовать этой эволюции, вы не сможете стать элитным специалистом», – сказал Рианчо в интервью «РБ Спорт».