Корнаухов назвал двух лучших тренеров РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос, кто стал лучшим тренером минувшего сезона в РПЛ.

«Звание лучшего тренера сезона можно разделить между Федотовым и Семаком. Сергей Богданович уверенно выиграл чемпионат с «Зенитом», а Федотов взял серебро и Кубок в сложной ситуации», — приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России, а ЦСКА завоевал Кубок страны впервые за последние десять лет. Кроме этого, Федотов привел «армейцев» к серебряным медалям в РПЛ, которые они не могли взять на протяжении пяти сезонов.

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в матче за Суперкубок России.