​Лещенко оценил возможное назначение Лички в «Динамо»

Известный болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил возможное назначение Марцела Лички на должность главного тренера команды.

Отметим, что Личка хорошо показывал себя в «Оренбурге» - в последнем чемпионате команда заняла седьмое место.

«Оренбург» прекрасно играет. Я не знаю биографию Лички, но мне очень нравится игра его команды. Это будет прекрасным выбором», - сказал Лещенко, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лещенко отметил, что для «Динамо» неважно, возглавит команду россиянин или иностранец. По словам артиста, руководителям клуба важно лишь то, чтобы команда росла и прогрессировала.