Олег Терёхин: «Динамо» ничем не рискует, если клуб возглавит Личка»

Бывший российский футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин полагает, что «бело-голубые» не ошибутся, если назначат на пост главного тренера чеха Марцела Личку.

Этот специалист, напомним, зарекомендовал себя за время работы в «Оренбурге». Например, по итогам прошедшего сезона южноуральцы под его руководством финишировали на седьмом месте в РПЛ. Это, к слову, на два места выше в турнирной таблице, чем «Динамо».

«При назначении Лички «Динамо» вообще не рискует, так как назначение этого специалиста не связано с большими затратами. В еврокубках мы пока не играем, а Личка хорошо знает, как устроен российский футбол», - заявил Терёхин для «Спорт день за днём».