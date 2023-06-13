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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В Москве состоится сбор судей РПЛ

13 Июня 2023 • 18:23 Комментировать

С 29 июня по 5 июля в Москве состоится сбор судей и ассистентов, которые работают в Российской премьер-лиге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в ходе сбора судьи прослушают лекции, пройдут тесты по физической подготовке и экзамен на знание правил футбола.

Отмечается, что летний сбор арбитров РПЛ будет вдвое короче зимнего, проходившего в Турции.

Следующий чемпионат России стартует 23 июля. Этот день определён как базовый день матчей первого тура Премьер-лиги.

Напомним, что «Зенит» в сезоне 2022/2023 стал обладателем чемпионского титула Премьер-лиги пятый год подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство РПЛ
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