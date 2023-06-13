​Малафеев высказался об Агкацеве

Экс-голкипер «Зенита» и национальной сборной России Вячеслав Малафеев высказался о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве.

«Молодой перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию», - сказал Малафеев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Малафеев отметил, что это хорошо, когда молодым игрокам доверяют важные матчи. Агкацев, как известно, выступил за «Краснодар» в суперфинале Кубка России (поражение от ЦСКА по пенальти).

«Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определёнными ошибками. Но Агкацев - хорошая конкуренция, которая подстегнёт Матвея лучше себя проявлять», - отметил Малафеев.

«Краснодар», напомним, завершил чемпионат России на шестой позиции.