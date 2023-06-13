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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Малафеев высказался об Агкацеве

13 Июня 2023 • 18:18 Комментировать (1)

Экс-голкипер «Зенита» и национальной сборной России Вячеслав Малафеев высказался о вратаре «Краснодара» Станиславе Агкацеве.

«Молодой перспективный голкипер, набирающийся опыта и создающий конкуренцию», - сказал Малафеев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Малафеев отметил, что это хорошо, когда молодым игрокам доверяют важные матчи. Агкацев, как известно, выступил за «Краснодар» в суперфинале Кубка России (поражение от ЦСКА по пенальти).

«Сравнивая с Сафоновым, то он последнее время играет нестабильно, с определёнными ошибками. Но Агкацев - хорошая конкуренция, которая подстегнёт Матвея лучше себя проявлять», - отметил Малафеев.

«Краснодар», напомним, завершил чемпионат России на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Вячеслав Малафеев Станислав Агкацев
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Комментарии (1)
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Cruyff
13 Июня 2023 в 18:58
у быков два вратаря и оба приличного качества а у Зенита нет ни одного
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