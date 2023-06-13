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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина заявил, что в новом сезоне будет бороться за звание лучшего игрока

13 Июня 2023 • 18:17 Комментировать

Нападающий ЦСКА Хесус Медина ответил на вопрос о лучшем футболисте РПЛ в минувшем сезоне.

«Малком стал лучшим футболистом в России. Он забил очень много голов и выиграл Премьер‑лигу. В следующем сезоне я буду бороться за звание лучшего игрока», — приводит слова Медины «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 бразильский нападающий «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола. В свою очередь, Медина отправил в сетку ворот соперников восемь мячей.

В прошедшем сезоне «Зенит» завоевал золотые медали РПЛ, а ЦСКА финишировал на второй строчке. Помимо этого, «армейцы» стали обладателями Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Хесус Медина Малком Филипе
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