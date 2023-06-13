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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин предположил, что Дзагоеву пора закончить с футболом

13 Июня 2023 • 18:17 Комментировать

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о будущем российского полузащитника Алана Дзагоева. Сегодня сообщалось о том, что вернувшийся в РПЛ казанский «Рубин» расстался с 33-летним футболистом.

«В ЦСКА у него были постоянные травмы, потом пришел в «Рубин», там тоже самое началось. Значит, дело не в командах, а в самом игроке. Поэтому вопрос — сможет он это еще переносить или не сможет? Может, пора заняться другой работой», - сказал Масалитин «Газете.Ру».

Отметим, что в минувшем сезоне у Дзагоева в рамках Первой лиги 20 сыгранных матчей за «Рубин», в них он трижды отметился голом и дважды голевой передачей.

Дзагоев стал свободным агентом

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев Валерий Масалитин
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