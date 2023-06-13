​Фанаты «Зенита» выбрали лучшего игрока в мае-июне

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды по итогам мая-июня. Этим игроком стал полузащитник Густаво Мантуан.

В мае и июне Мантуан сыграл в пяти матчах чемпионата России. В них бразилец записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

Стоит напомнить, что «Зенит» оформил свой пятый чемпионский титул подряд по итогам домашнего матча со «Спартаком» (победа 3:2). «Сине-бело-голубые» забили победный гол в концовке встречи. Автором голевого паса на Ивана Сергеева стал как раз Густаво Мантуан.

Добавим, что права на Мантуана принадлежат «Коринтиансу».