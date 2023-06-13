​Агент рассказал, перейдёт ли Виллиан в «Спартак»

Агент Киа Джурабчиан, который работает с Виллианом, отреагировал на информацию о том, что переговоры по трансферу известного бразильца ведёт «Спартак».

«Не в этот раз. Виллиан не перейдёт в «Спартак», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В конце июня 34-летний Виллиан обретёт статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Фулхэмом». Где продолжит карьеру атакующий полузащитник, пока непонятно.

В 2013 году Виллиан на протяжении полугода выступал в России за «Анжи». При этом бразильца в Европе знают главным образом по игре за «Челси», «Арсенал» и «Шахтёр».