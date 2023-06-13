​Ташуев рассказал о состоянии Садулаева

Рулевой «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о состоянии полузащитника команды Лечи Садулаева.

Стоит напомнить, что весной Садулаев получил серьёзную травму колена в игре чемпионата России против ЦСКА. 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство.

«Операция прошла нормально. Лечи находится в Италии на реабилитации. Всё идёт по плану. Жаль, что так произошло в матче с ЦСКА. Садулаев набрал хорошую форму. Считаю, он лидер команды», - сказал Ташуев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ташуев отметил, что Садулаев вернётся к тренировкам в общей группе осенью.

Напомним, что «Ахмат» занял в чемпионате России пятое место.