Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов может перебраться в «Локомотив». Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в приглашении вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

Как сообщает Metaratings, приоритетным трансфером для «Локомотива» этим летом остается Зиньковский, однако если «красно-зеленые» не смогут договориться со «Спартаком», то переключат свое внимание на 25-летнего Ежова.

В минувшем сезоне 27-летний Зиньковский забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 37 матчах во всех турнирах. На счету Ежова 3 мяча и 4 результативные передачи в 27 встречах за «Крылья».

Источник: «Локомотив» заинтересован в услугах Зиньковского