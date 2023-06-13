​Названа сумма, которую «Реал Сосьедад» готов предложить за Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян имеет шансы пойти на повышение. Армянского футболиста слухи связывают с «Реалом Сосьедад» - клубом Ла Лиги, который в следующем сезоне будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает Metaratings, «Реал Сосьедад» готов заплатить за трансфер Тикнизяна 2 миллиона евро. При этом «Локомотив» принимать такое предложение не готов.

В то же время отмечается, что официальных предложений по Тикнизяну из Испании пока что не приходило.

Специалисты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Тикнизяна как раз в 2 миллиона евро.