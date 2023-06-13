​Кузяев вряд ли перейдёт в «Бешикташ» - названа причина

Будущее Далера Кузяева остаётся туманным. «Зенит» предлагает хавбеку новый контракт, но он пока что рассчитывает на трудоустройство в Европе. В последнее время слухи стали связывать Кузяева с «Бешикташем».

Как стало известно sport24, представители Кузяева предлагали «Бешикташу» кандидатуру игрока. Тем не менее, руководители стамбульского клуба от 30-летнего футболиста отказались. Причина заключается в том, что «Бешикташу» нужен игрок другого плана.

В то же время отмечается, что у Кузяева есть предложения от других клубов из Турции, и эти предложения являются предметными.