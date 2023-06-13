Дьяков — о возможном переходе Кузяева в «Бешикташ»: «Это возможность сменить обстановку, чтобы не началась стагнация»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«Бешикташ» будет играть в еврокубках. Плюс возможность сменить обстановку, чтобы не началась стагнация. В последние годы никто не мог конкурировать с «Зенитом», — приводит слова Дьякова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если 30-летний Кузяев не уедет в Европу этим летом, то уже вряд ли через год или два сможет попасть в топ-лигу.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором семи результативных передач.