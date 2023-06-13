​Зырянов назвал себя самым перспективным тренером из тех, кто играл на Евро-2008

Бывший футболист «Зенит» Константин Зырянов ответил на вопрос, кто является самым перспективным тренером из игроков, которые выступали за сборную России на Евро-2008. Там, как известно, команда выиграла бронзу.

Зырянов напомнил своё интервью после победы над «Миланом», в котором он назвал себя лучшим игроком матче.

- Мы в итоге победили 1:0 и ко мне подошел журналист, спросил - как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре? Знаете, что я ответил?

- Константин Зырянов?

- Конечно! (смеётся) Так что самым перспективным определились, - сказал Зырянов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент Константин Зырянов тренирует «Черноморец» из Новороссийска.