Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о судействе в российском футболе.

«Скажу одну фразу - ничего нормального с нашим судейством не происходит», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Карпин отметил, что одни и те же ситуации арбитры трактуют по-разному, что является проблемой.

«Потому что один и тот же наступ, ЭСК и КДК определяют по-разному - то акцентированный, то нет. Я не знаю, как такое происходит. Да они и сами не могут этого объяснить», - сказал Карпин.

Напомним, что «Ростов» по итогам чемпионата России сезона 2022/2023 занял четвёртое место.