Агент Сафонов считает, что Личка — идеальный вариант для «Динамо»

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное назначение главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в московское «Динамо».

«Для «Динамо» Личка — один из идеальных вариантов, в клубе очень сильная линия атаки, важно найти всем место», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По мнению агента, Личка хорошо справляется со своей работой в «Оренбурге», а у «Динамо» более качественный состав, поэтому у чешского специалиста может получиться в стане «бело-голубых».

Ранее 45-летний тренер сообщил, что не покинет «Оренбург» без ведома руководства.

По итогам сезона-2022/23 команда Лички стала седьмой в чемпионате России.