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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист из Турции подтвердил интерес «Бешикташа» к Кузяеву

13 Июня 2023 • 16:16 Комментировать

Турецкий журналист Серкан Дикме отреагировал на информацию, согласно которой «Бешикташ» заинтересован в приглашении полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«У «Бешикташа» есть небольшой интерес к Далеру Кузяеву. Но это совсем несерьезно, потому что он очень дорогой игрок», — приводит слова Дикме «Чемпионат».

Ранее в информационном поле появилась информация о желании «Бешикташа» подписать 30-летнего Кузяева. Отмечалось, что турецкий клуб хочет оформить переход игрока в ближайшее время.

30 июня у Кузяева истекает контракт с «Зенитом», который футболист, скорее всего, не станет продлевать.

«Бешикташ» может подписать Кузяева

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев Серкан Дикме
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