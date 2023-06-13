Журналист из Турции подтвердил интерес «Бешикташа» к Кузяеву

Турецкий журналист Серкан Дикме отреагировал на информацию, согласно которой «Бешикташ» заинтересован в приглашении полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«У «Бешикташа» есть небольшой интерес к Далеру Кузяеву. Но это совсем несерьезно, потому что он очень дорогой игрок», — приводит слова Дикме «Чемпионат».

Ранее в информационном поле появилась информация о желании «Бешикташа» подписать 30-летнего Кузяева. Отмечалось, что турецкий клуб хочет оформить переход игрока в ближайшее время.

30 июня у Кузяева истекает контракт с «Зенитом», который футболист, скорее всего, не станет продлевать.

«Бешикташ» может подписать Кузяева