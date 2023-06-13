Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может сменить клубную прописку.

Sozcu утверждает, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован турецкий «Бешикташ». Отмечается, что «черные орлы» уже связывались с агентами игрока. Как сообщает источник, «Бешикташ» намерен подписать Кузяева в самое ближайшее время, ведь хавбека хочет видеть лично главный тренер команды.

В минувшем сезоне Кузяев провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и стал автором семи результативных передач. Трудовой договор полузащитника с «Зенитом» истекает 30 июня. Ранее сообщалось, что хавбек не собирается продлевать договор, и хочет перебраться в европейский клуб.