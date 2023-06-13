Стало известно, вернётся ли Зе Луиш в РПЛ

Жозе Фоуту, агент экс-форварда «Спартака» Зе Луиша, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в РПЛ. Ранее стало известно, что футболист покинул расположение турецкого клуба «Хатайспор» на правах свободного агента.

«Зе Луиш не перейдет в российский клуб этим летом», — сообщил Фоуту порталу «РБ Спорт».

Напомним, 32-летний нападающий из Кабо-Верде выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. Помимо этого, в России Зе Луиш играл за «Локомотив» (2020-2022).

В минувшем сезоне форвард забил два мяча и отдал один ассист в 15 матчах с учетом всех турниров. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Зе Луиша в 600 тысяч евро.

Зе Луиш стал свободным агентом