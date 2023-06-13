​Карпин выбрал трёх лучших тренеров сезона в Европе

Рулевой «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто, на его взгляд, входит в тройку лучших тренеров по итогам европейского футбольного сезона 2022/2023.

Давая комментарий для sport24, Карпин включил в тройку Хосепа Гвардиолу, Лучано Спаллетти и Хави.

Отметим, что Хави привёл «Барселону» к первому чемпионству с 2019 года. Под руководством Спаллетти «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Что до Хосепа Гвардиолы, то его «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.