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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ «Рубин» готов отказаться от Дзагоева – известна причина

13 Июня 2023 • 15:53 Комментировать

В настоящий момент Алан Дзагоев находится в статусе свободного агента, о чём рассказывали в «Рубине». При этом казанский клуб продолжает контактировать с футболистом, то есть он ещё может подписать новый контракт.

Как сообщает «Бизнес Online», в «Рубине» готовы расстаться с Дзагоевым из-за его травматизма. 32-летний полузащитник имел не самый маленький контракт, но при этом он способен играть больше одного раза в три недели.

Напомним, что «Рубин» занял первое место в первенстве Первой лиги. Казанской команде удалось вернуться в элиту российского футбола с первой попытки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев
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