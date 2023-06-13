Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о завершении карьеры вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.

- Евгений Гинер заявил после Суперфинала Кубка России, что если Акинфеев решит закончить карьеру, он пойдет ему навстречу. Означает ли это, что Игорь может повесить бутсы на гвоздь после этого сезона, раз пошли такие разговоры?

- Судя по его игре, Игорю рано заканчивать. Нужно находить баланс, чтобы уйти на высокой ноте. Поймать момент. Я думаю, Гинер сказал именно об этом, что если Игорь к нему обратится, то он пойдет навстречу. Но если смотреть на игру Акинфеева, он еще долго может стоять на воротах ЦСКА. Рановато ему заканчивать.

- Сколько Акинфеев еще может поиграть в футбол? Ему сейчас 37 лет.

- Если не будет серьезных травм, ближайшие два сезона он может точно поиграть, если будет находить мотивацию.

- А в чем она может быть? Акинфеев уже навыигрывал много разных трофеев.

- Вратари немного другого склада ума. Если Игорь столько лет играет на высоком уровне, значит, находит мотивацию. Знает, как правильно себя подвести к определенному матчу, к серии пенальти. Это говорит о том, что он мотивирован на подвиги, иначе пришел и сказал бы об этом. Он же не хочет, чтобы ему свистели трибуны.

- Это трудно представить.

- У вас же от любви до ненависти один шаг. Главное – поймать момент, когда нужно уходить.

- Акинфеев признан лучшим вратарем сезона в РПЛ. Согласны?

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- Сто процентов. На сегодняшний момент я близко не вижу никого рядом. Писали про Сафонова, еще кого-то. Но в этом сезоне Игорь подтвердил, что остается первым номером.

- Егор Титов сказал, что Акинфеев будет играть до 50 лет. Не исключаете, что Игорь будет бить еще и возрастные рекорды голкиперов?

- Если серьезных травм не будет. Никто же от них не застрахован. Тем более, когда ты в возрасте получаешь травму, дольше после нее восстанавливаешься. И мысли всякие посещают: надо тебе это или не надо. Поэтому если здоровье позволит – пусть играет до пятидесяти и радует зрителей своей игрой и результатами.

- Акинфеев в Суперкубке России выиграл пятую серию пенальти из пяти, три из которых было в финале. В чем его магия?

- В опыте. Он знает, как вести себя в этой ситуации. Наверняка изучал повадки пенальтистов. Да и опыт подсказывает по тому, как человек разбегается, как он будет исполнять. То, что Игорь проявляет себя в сериях пенальти, – это здорово.

- Какую должность в клубе может занять Акинфеев после завершения карьеры?

- Понятно, что опытом надо делиться, иначе будет тяжело жить дальше. Если ты достиг в своем деле мастерства и не передал его кому-то – это считается большим грехом.

- То есть видите Акинфеева тренером вратарей?

- По крайней мере, в сборной можно этим воспользоваться. Если ЦСКА посчитает нужным, он пригласит его на работу. Возможно, Игорь откроет свою вратарскую школу.

- То есть исключаете, что он вообще может уйти из футбола?

- Игорь же учился в институте нефти и газа им. И. М. Губкина. Наверное, он планирует что-то дальше. Как-то себя найти. Когда столько лет проводишь в футболе, нужно переключать мозги на что-то другое.

Елена Григорьевская