​Карпин назвал трёх лучших игроков европейского сезона

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин выбрал трёх лучших футболистов в завершившемся европейском сезоне.

В ходе интервью для sport24, Карпин выбрал Эрлинга Холанна, Карима Бензема и Кевина де Брёйне.

Напомним, что «Манчестер Сити», за который выступают Холанн и де Брёйне, в сезоне 2022/2023 оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале сильнейшего клубного турнира континента «горожане» обыграли «Интер» с минимальным счётом 1:0.

Что до Бензема, то по завершению сезона он покинул «Реал» и перебрался в «Аль-Иттихад».