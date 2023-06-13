​Карпин выбрал игроков, ставших открытиями сезона

Наставник «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин выбрал троих футболистов, которые стали открытиями сезона Премьер-лиги.

«Карпукас, Лангович, Мелёхин. Но, может, кого-то забыл», - сказал Карпин, чьи слова приводит на своих станицах sport24.

Артём Карпукас выступает за «Локомотив», а Андрей Лангович и Виктор Мелёхин – за «Ростов».

Напомним, что чемпионом России пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали достались ЦСКА, а бронзовые – «Спартаку». «Ростов» Карпина финишировал на четвёртой позиции.

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