​Тренер «Ахмата» Ташуев будет прооперирован

Рулевой «Ахмата» Сергей Ташуев перенесёт хирургическое вмешательство. Операция понадобится специалисту из-за проблем с коленом.

«Изначально операция планировалась 5 июня, но у меня поднялась температура. Были вынуждены перенести операцию на колене на 5 июля. Сейчас дискомфорт в колене есть, но в целом всё нормально», - сказал Ташуев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Ахмат» Ташуева прекрасно выступил в сезоне 2022/2023. Грозненская команда финишировала на пятой позиции в Премьер-лиге.

Старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля. Этот день определён как базовая дата первого тура Премьер-лиги.