​Бывший игрок «Спартака» Ширко попал в реанимацию

В прессе появилась информация о госпитализации бывшего футболиста «Спартака» Александра Ширко. Комментарий на этот счёт дал Александр Хаджи – бывший администратор московского клуба.

«Александр Ширко находится сейчас в реанимации. Но завтра его переведут в общую палату. Никакой операции не было, там свои технологии, всё в порядке. Это всё со слов нашего ветеранского доктора - Владимира Зоткина», - сказал Хаджи, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что Александр Ширко выступал за первую команду «Спартака» в 1995-2001 годах.

«Спартак» в чемпионате России сезона 2022/2023 занял третье место, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА.