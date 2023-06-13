​Личка – о «Динамо»: «Без соглашения «Оренбурга» я не могу уйти»

Рулевой «Оренбурга» Марцел Личка снова дал комментарий по поводу своего возможного перехода в «Динамо».

«Сейчас у меня контракт с «Оренбургом». Об остальных вещах не думаю. Это всегда разговор клуба с другим клубом, потому что без соглашения «Оренбурга» я никуда не могу уйти», - сказал Личка, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Личка показывал хорошие результаты в качестве главного тренера «Оренбурга». В чемпионате России сезона 2022/2023 команда финишировала на седьмой позиции.

Ранее были раскрыты условия перехода Марцела Лички в «Динамо».