Булыкин дал совет Захаряну, где продолжить карьеру

Бывший нападающий национальной команды России Дмитрий Булыкин поделился мнением о карьере полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Переходить в какой-то российский клуб Арсену нет смысла. Можно перейти в иностранный. Я бы на месте Захаряна перешел в любую иностранную команду. Оттуда легче будет перейти в топ-клубы», - приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что летом прошлого года Захаряна сватали в лондонский «Челси», однако сделка сорвалась.

В минувшем сезоне Арсен провел 37 поединков за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.