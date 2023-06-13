​Карпин – о Федуне: «Обычный болельщик со своим мнением»

Недавно Леонид Федун, бывший владелец московского «Спартака», предложил собрать статистику по браку в передачах игроков «Ростова» в сборной России. Федун предположил, что зрелище будет жутким. Комментарий по поводу этих слов дал рулевой «Ростова» и национальной команды страны Валерий Карпин.

«Федуну по этому вопросу уже всё объяснили и показали без меня. Вступать с ним в полемику про футбол - смешно. Он обычный болельщик со своим мнением, не вижу смысла дискутировать с ним на футбольные темы», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Леонид Федун передал «Спартак» компании «Лукойл» в августе прошлого года. Валерий Карпин в своё время играл за «красно-белых», а также работал в клубе на разных должностях.