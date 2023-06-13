В «Спартак» возвращается полузащитник из аренды

Полузащитник Константин Шильцов, выступавший в прошлом сезоне за «Пари НН», возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на него.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», хавбек не задержится в столичном клубе и отправится в Первый дивизион. Заинтересованность в трансфере Шильцова проявляют «СКА-Хабаровск» и тольяттинский «Акрон».

В минувшем сезоне Константин принял участие в 15 поединках за команду из Нижнего Новгорода, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По итогам минувшей кампании «Пари НН» финишировал на 13-м месте и попал в стыки. В переходных матчах нижегородцы одолели «Родину» (3:0, 0:2).