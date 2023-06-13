Заболотный - о борьбе ЦСКА с «Зенитом»: «Невозможное возможно»

Центрфорвард московского ЦСКА Антон Заболотный считает, что «армейцам» по силам конкурировать с петербургским «Зенитом» в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Невозможное возможно. Но «Зенит» очень хорош: у них классная команда, очень хорошее финансирование. Это очень грамотный клуб. Думаю, мы составим конкуренцию, а там уже как получится», - цитирует нападающего «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Что касается ЦСКА, то подопечные Владимира Федотова финишировали на втором месте и стали победителями Кубка России.