​ЦСКА определился с трансферными целями

Московский ЦСКА уже определился с кандидатами на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом рассказал Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора «армейцев».

«Мы уже утвердили бюджет на следующий сезон. Он практически не изменится в сравнении с прошедшим. С трансферными целями мы тоже определились, но пока я не хотел бы это раскрывать», - сказал Бабаев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что ЦСКА занял второе место в чемпионате России. Также московская команда завоевала национальный кубок. В суперфинале турнира «армейцы» обыграли «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1.